Tuvojoties vasarai, aizvien biežāk gaisā dzirdam draudīgu ducināšanu un ik pa laikam varam vērot iespaidīgu gaismas izrādi debesīs. Negaiss ar zibeņošanu ir neatņemama Latvijas vasaras sastāvdaļa, no aprīļa līdz septembrim tā vērojama vidēji 25 dienās, un diemžēl spēcīgie uzplaiksnījumi nepaliek tikai debesīs. Zibensizlāde noved pie ugunsgrēkiem, bojājumiem mājām un nereti arī elektroierīcēm.

Elektriskām iekārtām mūsu ikdienā ieņemot nozīmīgāku lomu un pieaugot to spriegumjutībai, ikvienā mājoklī kļuvis vairāk lietu, ko pasargāt. Ja iepriekšējā gadsimta nogalē vecāki bērniem piekodināja pirms negaisa atvienot no elektrotīkla televizoru un radio, tad tagad no ligzdas izraujamo kabeļu skaits ir krietni lielāks. Jāparūpējas par WiFi rūteri, mobilo ierīču bezvadu uzlādes paliktni, pašām ierīcēm, kas tobrīd lādējas, printeriem, monitoriem un apkures sistēmām. Nemaz nerunāsim par birojiem un ražotnēm, kur iekārtu un kabeļu daudzums mērāms simtos.