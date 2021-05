Atklāts jauns koronavīruss, kas cilvēku vidū nonācis no suņiem

Jāņem vērā, ka pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Clinical Infectious Diseases” , nav pierādīts, ka šis suņu koronavīruss izraisīja bērna pneimoniju; varbūt to izdarīja kāds cits mikrobs. Izrādījās, ka bērns bija inficējies arī ar rinovīrusu, kas izraisa parastās iesnas. Turklāt – ja arī jaunais koronavīruss bērnam izraisīja pneimoniju pirms trīs gadiem – joprojām nav zināms, vai tas var izplatīties cilvēku vidū.

“Cik izplatīts ir šis [kucēnu] vīruss un vai tas spēj efektīvi no suņa nonākt cilvēkā vai izplatīties cilvēku vidū, nevienam nav zināms,” paziņojumā teica pētnieks Gregorijs Grejs.

Tomēr pētnieki saka, ka viņu paveiktais uzsver to, kādas potenciālās briesmas dzīvnieku koronavīrusi var nest cilvēkiem. To arī vairāk nekā uzskatāmi parādīja pandēmija, kurā mēs pašlaik esam ieslodzīti. “Šie koronavīrusi, visticamāk, no dzīvniekiem cilvēkos nonāk daudz biežāk, nekā mēs domājam. Mēs vienkārši tos nemanām, jo lielākajā daļā slimnīcas testu identificēt iespējams tikai cilvēkam zināmos koronavīrusus,” skaidroja Grejs.