Lukašenko opozicionārus izrauj kā nezāles

Livdanska uzskata, ka Lukašenko ar lidmašīnas nolaupīšanu simbolizē savu bezbailību. «Lukašenko šobrīd dara ko vēlas, nebaidās no sodiem un līdz ar to – raida signālu opozīcijai, ka Lukašenko un Baltkrievijas režīma rokas ir garas. Respektīvi – ja jūs man traucējat dzīvot, es varu šīs rokas izstiept arī ārpus Baltkrievijas robežām,» saka Livdanska. Savukārt, Djatkoviča norāda, ka Lukašenko nepieciešams arī nodemonstrēt iekšējām struktūrām viņa varu. Respektīvi – Baltkrievijas līderim ir jāparāda, ka situācija vēl arvien tiek kontrolēta un valdības rīcībā ir pietiekami liels spēks.

Atbildot uz jautājumu par nepieciešamību Baltkrieviju izslēgt no dalības Pasaules hokeja čempionātā, Livdanska norāda, ka ir labi parādīt politiskos žestus. Tomēr šeit tik un tā ir nepieciešams domāt par konsekventu politiku. Pētniece uzskata, ka Lukašenko varētu arī būt gatavojies scenārijam, kurā Baltkrievijas hokeja izlasei tiek likts čempionātu atstāt. «Viņš pat varētu par to pasmīkņāt, jo tas neatstās ilgtermiņa sekas uz viņa politiku,» saka Livdanska.

Djatkoviča arī norāda, ka Rietumvalstīs pagaidām ir novērojama duāla pieeja Lukašenko jautājuma risināšanai. No vienas puses mēs ar sirdi un dvēseli atbalstam Baltkrievijas opozicionārus, bet no otras puses – tomēr uzturam dialogu ar Lukašenko režīmu. Piemēram, Rīgā notiekošā hokeja čempionāta kontekstā ilgstoši ir plīvojuši gan Lukašenko, gan arī opozicionāru karogi.

Livdanska norāda, ka Lukašenko mērķis jau kopš sacelšanās sākuma nav bijis kādu tiesāt. Drīzāk viņš vēlas protestētājus sodīt. Runājot par Potraseviču, viņš tiek apsūdzēts terorismā. Savukārt, sods par terorismu Baltkrievijā var būt arī nāve. Tomēr neskatoties uz to, Lukašenko Potraseviču ar nāvi varētu arī nesodīt. Iespējams, ka viņš varētu kļūt par sava veida «āķi» ar ko diktatoram cīnīties par sev izdevīgiem nosacījumiem.

FOTO: Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS

Djatkoviča uzskata, ka tas ļoti būs atkarīgs no sekām. Ja reakcija no Rietumiem kārtējo reizi būs tikai formāla, tad ir pamats domāt, ka šī varētu arī nebūt pēdējā reize. Tāpat arī Livdanska uzskata, ka kolektīvos Rietumus gaida ļoti svarīgs uzdevums – vērā ņemami signalizēt, ka šāda rīcība netiks pieļauta un to rīcībā ir konkrēti atbildes mehānismi, kuri spēj ietekmēt diktatoru atrašanos pie varas.