Opozicionārs: Lidmašīnas sagrābšana liecina par Minskas apņēmību izrēķināties ar politiskajiem pretiniekiem ārvalstīs

"Mēs redzam, ka tās vairs nav tikai deklarācijas, Protaseviča aizturēšana diemžēl apliecina, ka no vārdiem tiek pāriets pie darbiem," secinājis Latuško, norādot, ka pašā Baltkrievijā tikai pagājušās nedēļas laikā vien politisku motīvu dēļ krimināllietās ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz vienpadsmit gadiem notiesāti 36 cilvēki.

"Neleģitīmo varu pārstāvošās Baltkrievijas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Anatolijs Hlazs paziņoja, ka varas iestādes rīkojušās pasažieru interesēs, bet tas neatbilst mūsu rīcībā esošajai informācijai. Redzot, kurā brīdī civilā "Ryanair" lidmašīna saņēma attiecīgus signālus, kad pacēlās gaisā Baltkrievijas Gaisa spēku iznīcinātājs MiG-29, redzot lidojuma trajektoriju, to brīdi, kad lidmašīna mainīja kursu, kļūst skaidrs, ka vispirms lidmašīnai tika dots rīkojums mainīt maršrutu un tikai pēc tam dispečeri sāka runāt par spridzekli, kas it kā atrodas lidmašīnā," viņš spriedis.

"Redzējām videoierakstus, kā tiek pārbaudīta lidmašīna, - tas neatbilda nekādiem standartiem, kā būtu jārīkojas terora akta draudu apstākļos. Cilvēki stāvēja līdzās lidmašīnai, kurā it kā varētu būt paslēpta bumba, turpat tika pārbaudīta viņu bagāža, gar lidmašīnu staigāja lidostas darbinieki. Nekas nenotika tā, kā tiktu pārbaudīts reāls apdraudējums, viss liecināja par slikti režisētu un slikti nospēlētu scenāriju," norādījis Latuško. "Pēc mūsu informācijas, Lukašenko administrācijā izcēlies liels skandāls, jo tā informācija, kas [svētdien] plkst.12.30 tika nodota ziņu aģentūrām un kuru režisēja prezidenta administrācija un Lukašenko preses sekretāre, neatbilda reālajai notikumu gaitai. Tas vēlreiz apliecina, ka ziņas par pasažieriem draudošajām briesmām bija falsificētas."

"Baltkrievijas izmeklēšanas komiteja uzsākusi krimināllietu par notikušo, taču ir skaidrs, ka izmeklēšana netiks veikta, jo visus incidentus inspirējis pats režīms. Pilotam, protams, nebija citas izvēles - viņš bija spiests paklausīt, jo viņam draudēja militārā lidmašīna, kas bruņota ar gaiss-gaiss tipa raķetēm. Tuvākā lidosta bija Viļņā un faktiski viņš jau varēja sākt nolaišanos, bet bija spiests pakļauties militārajai lidmašīnai," stāstījis opozīcijas Koordinācijas padomes loceklis. "Šādu informāciju mēs vakar saņēmām no viena ārvalstu civilās aviācijas dienesta, kā arī no saviem avotiem Baltkrievijas Aizsardzības ministrijā. Diemžēl tas vēlreiz pierāda, ka Baltkrievijā ir militāra hunta un valsti pārvalda starptautisks terorists."

Pēc viņa sacītā, Baltkrievijas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Gaidukevičs, kas agrāk strādājis iekšlietu sistēmā, iepriekšējā dienā atklāti izteicies, ka nākamais, kas būtu jānolaupa, jāieslēdz bagāžniekā, jānogādā Baltkrievijā un jānodod tiesai, esot pats Latuško, bet viens no režīmam pietuvinātajiiem blogeriem pat piedāvājis balsojumu par to, kuru vajadzētu nolaupīt kā pirmo - Latuško vai opozīcijas līderi Svjatlanu Cihanousku.

"Zinām, ka esam atzīti par teroristiem, pret mums ierosinātas lietas, un redzam, ka varas iestādes no draudiem pāriet pie reāliem darbiem," viņš piebildis.

Vaicāts, kā, viņaprāt, izskaidrot to, ka operācija ar lidmašīnas sagrābšanu sarīkota tagad, nevis pirms nedēļas, kad ar to pašu reisu no Atēnām uz Viļņu lidoja pati Cihanouska, Latuško atzinis, ka negribētu izteikt nekādus pieņēmumus šai jautājumā.