"Black Duck Invest" par "Olainfarm" akciju pirkšanu: nav pamats domāt, ka darījums bija krāpšana

Viņš vienīgi piebilda, ka jau no paša sākuma "Black Duck Invest" meklēja vietējos partnerus ar labu reputāciju, un Čehijas uzņēmums ilgstoši veicis sarunas, tostarp arī ar Krastiņu un Velmeru, un ir tikuši apspriesti dažādi partnerības veidi.

Arī uz jautājumu, kuras amatpersonas vai pilnvarotās personas no "Olmafarm" puses ir parakstījušas līgumu par uzņēmuma akciju pārdošanu un vai šīs personas bija juridiski tiesīgas noslēgt šādu darījumu, Kačena nesniedza tiešu atbildi un nenosauca amatpersonas.

"Pēc pēdējā rokasspiediena, abas puses nolēma, ka parakstīšanas datums būs 26.aprīlis, un, kā tas bieži vien gadās ilgstošās sarunās, patiesā parakstīšana norisinājās neilgi pēc pusnakts, proti, 27.aprīlī. Līgums no mūsu puses ir parakstīts notāra klātbūtnē, bet no pārdevēju puses ar elektronisko parakstu to parakstīja "Olmafarm" valdes loceklis. Abiem šiem parakstiem ir precīzs laika zīmogs, tāpēc nav ne mazāko šaubu par parakstīšanas laiku vai likumību. Ikvienai līguma parakstīšanā iesaistītajai personai bija visas tiesības slēgt šo darījumu un tas būs acīmredzami jebkuram juristam," stāstīja Kačena.