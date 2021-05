Kalniņa-Lukaševica: Pēc diplomātu izraidīšanas būs grūtības palīdzēt Latvijas pilsoņiem Baltkrievijā

Diplomātu izraidīšana nozīmē to, ka prom dosies arī konsulāra darbinieki, kas ierasti sniedz palīdzību Latvijas pilsoņiem Baltkrievijā. Kalniņa-Lukaševica pauda, ka līdz ar diplomātu izraidīšanu turpmāk nebūs iespēju ne vien tiešā veidā palīdzēt Latvijas pilsoņiem, bet arī izsniegt vīzas Baltkrievijas patvēruma meklētājiem.

Eiropadome aicināja visas ES bāzētās aviosabiedrības izvairīties no lidošanas virs Baltkrievijas.

Jau ziņots, ka svētdien lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.