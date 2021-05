Pētījums: visvairāk lasīti un citēti tiek neuzticamākie zinātniskie pētījumi

Jaunajā pētījumā, kas publicēts uzticamā zinātniskajā žurnālā “Science Advances”, zinātnieki aplūkoja pētījumus psiholoģijas, ekonomikas un dabas/zinātnes zinātniskajos žurnālos un atklāja, ka tikai 39% no 100 pētījumiem psiholoģijā tika vēlreiz veiksmīgi atkārtoti (ar jaunām metodēm). Ekonomikas jomā tas bija 61% no 18 pētījumiem, bet dabas/zinātnes jomā 62% no 21 pētījuma.