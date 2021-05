Anesī konkursā iekļautas divas Latvijas animācijas filmas

Anesī Starptautiskais animācijas filmu festivāls notiek kopš 1960. gada, kad animatori atdalījās no Kannām, un tas ir viens no animācijas filmu prestižākajiem un nozīmīgākajiem festivāliem visā pasaulē. Pēdējos gados tur triumfējušas divas Latvijas filmas: Ginta Zilbaloža filma "Projām" (2019) un Ilzes Burkovskas-Jakobsenas dokumentālā animācijas filma "Mans mīļākais karš" (2020). Anesī šogad norisināsies no 14. līdz 19. jūnijam.