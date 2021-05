Mainot ierasto mēnešu secību, Latvijas popmūzikā sevi piesaka Emīlija

Es zinu, ka reti kurš mūsdienās klausās albumu no sākuma līdz beigām. Man to patīk darīt. Es to sāku darīt, kad iestājos mūzikas vidusskolā - telefonā uztaisīju to albumu sarakstu, ko vēlos noklausīties. Man tas šķiet vērtīgi un dažreiz pat izveidojas stāsts, kad klausies dziesmas to īstajā secībā. Es zinu, to nedara daudzi. Man liekas, tas ir ļoti interesanti, kā dziesmas uzrunā cilvēkus. Dažreiz klausos Spotify "Discover Weekly" izlasi un man neviena dziesma nepatīk, bet tad kāda iepatīkas pavisam negaidīti. Vienu es zinu - viss ir neprognozējami. Tu nezini, kura dziesma tavā albumā tiešām uzrunās klausītāju. Tās nebūs visas. Mūzikas vidusskolā dziesmas klausās ļoti analītiski. Es vēl nemāku uz lietām tik analītiski skatīties, kas varbūt pat ir labi, jo dažkārt cilvēki ar savu analīzi var aiziet tādos bezdibeņos, ka beigās nevar mūziku izbaudīt.