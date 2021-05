Vācijā neizslēdz Krievijas līdzdalību "Ryanair" lidmašīnas sagrābšanā

"Kā minimums ir jāiziet no tā, ka valsts veiktajai lidmašīnas aizdzīšanai Kremlī deva piekrišanu un tā pat saņēma operatīvo atbalstu no Krievijas puses," laikrakstiem "Rheinische Post" un "General-Anzeiger" sacīja politiķis.

To, ka Krievija varētu būt piedalījusies "Ryanair" lidmašīnas sagrābšanas operācijā, pieļāva arī Eiropas Parlamenta konservatīvās Eiropas Tautas partijas frakcijas vadītājs Manfrēds Vēbers.

Svētdien aviosabiedrības "Ryanair" pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.