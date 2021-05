Eksperts: Minskas lēmums izraidīt Latvijas diplomātus bija pārsteidzoši nervoza rīcība

Runājot par to, vai Eiropas attiecības ar Baltkrieviju var mainīties tikai ar valsts autoritatīvā līdera Aleksandra Lukašenko nomaiņu, eksperts norādīja, ka Lukašenko cenšas noturēties pie varas ar visiem viņa rīcībā esošajiem līdzekļiem. Pēc eksperta teiktā, ir grūti iedomāties, ka Lukašenko valdīšanas laikā attiecības varētu uzlaboties, tomēr Kapustāns vērsa uzmanību uz vēl kādu paradoksu.

Arī agrāk ES attiecības ar Baltkrieviju ilgstoši bijušas sliktas vai vismaz vēsas. Tomēr, veiksmīgi ietirgojot dažu politieslodzīto atbrīvošanu un signalizējot par it kā manevrēšanu starp Krieviju un Rietumiem, attiecībās ar Rietumiem periodiski ir arī uzlabojušās," stāstīja Kapusāns.

Kapustāns akcentēja, ka Krievija regulāri izsniedz aizdevumus Baltkrievijas parādu segšanai un visu šo laiku tā ir dzīvojusi no Krievijas atbalsta, īpaši no lētiem energoresursiem. Līdz ar to nevar īsti runāt par stingru Baltkrievijas neatkarību. Lukašenko režīms ļoti balstās uz spēka struktūrām, un šeit ir saskatāma spēcīga Krievijas aizmugure.