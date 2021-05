Video ⟩ Novērtē gaidāmo 1200 zirgspēku Mercedes-AMG

Soli pa solim hiperauto Mercedes-AMG One izstrāde tomēr tuvojas noslēgumam un spēkrats iegūst galīgo formu. Kā redzams svaigākajos video no Nirburgringas Nordšleifes, kur norisinās AMG One testi, Mercedes-Benz pat vairs nepūlas mašīnu īpaši maskēt un slēpt, savukārt kustīgās bildes dod lielisku priekšstatu, cik dinamisku auto iegūs tie nedaudzie benzīngalvas, kas beidzot būs sagaidījuši savu pirms vairākiem gadiem pasūtīto auto.

AMG One ievērojami atšķiras no citiem mūsdienu auto.

Ja kombinācija izklausās pazīstama, nav pārsteigums, jo Mercedes-AMG One, kura viens no pirmajiem īpašniekiem būs septiņkārtējais Formula 1 pasaules čempions Lūiss Hamiltons, būtība ir F-1 bolīda ielas versija ar priekšējiem lukturiem un divām sēdvietām.

Pievienotajā video lieliski redzams, ka AMG One prototips ir pilnībā regulējams un aktuālajiem braukšanas apstākļiem optimāli pielāgojams. Tas attiecas ne tikai uz balstiekārtu, bet arī aerodinamikas un funkcionālajiem virsbūves elementiem, tostarp antispārnu, kurš itin ātri spēj piecelties no guļus pozīcijas, un ventilācijas lūku režģiem virs priekšējo riteņu arkām.

Mercedes-AMG One kopumā tiks izlaists 275 eksemplāros, no kuriem katrs maksā ap 2,5 miljoniem eiro. Bet, kā jau superauto pasaulē pierasts, cena reti kad ir šķērslis un visi AMG One jau ir pārdoti. Vienīgais mierinājums tiem, kas palika bešā, ir vēsts, ka AMG One izstrādē gūtās atziņas, iemaņas un tehnoloģiskos risinājumus Mercedes-Benz izmantos savas elektriskās nākotnes veidošanā. Tātad katrā nākotnes elektromobilī būs daļiņa AMG One.