Rosina vakcinētiem un Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem ļaut apmeklēt publiskus pasākumus

no 15.jūnija cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, varēs piedalīties publiskos pasākumos, apmeklēt kafejnīcas, kino un teātra izrādes, koncertus, klubus un saņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot divu metru distanci.

Tāpat cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, no 15.jūnija varēs apmeklēt sporta klubus, gan trenējoties individuāli, gan apmeklējot grupu nodarbības. Telpā nedrīkstēs atrasties nevakcinēti cilvēki vai tādi, kas pēdējā pusgadā nav slimojuši ar Covid-19, paredz VM sagatavotais piedāvājums.

Savukārt pasākumā būs jāievēro noteiktas prasības, piemēram, jābūt personalizētām sēdvietām, visiem jālieto sejas maskas un jāievēro divu metru distance no citiem. Tāpat būs noteikts pasākuma ilgums un pieļaujamais cilvēku skaits. Telpās šādos pasākumos ar bērnu klātbūtni drīkstēs atrasties līdz 300 cilvēku un pasākums varēs noritēt līdz četrām stundām, savukārt brīvā dabā drīkstēs pulcēties līdz 500 cilvēku un pasākuma laiks nebūs limitēts. VM pārstāvis skaidroja, ka šādas prasības izvirzītas, jo bērni nebūs pasargāti no saslimšanas ar Covid-19, kā arī bērni pat bez simptomiem vīrusu var nodot citiem, piemēram, atgriežoties mājās pie vecvecākiem, kas ir lielākā riska grupā.

VM pārstāvis atzīmēja, ka no 1.jūnija ikvienam būs iespēja elektroniski vietnē "Covid19sertifikats.lv" iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Informācija par to, vai persona ir vakcinēta pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojusi Covid-19 vai ir veikta Covid-19 testēšana, būs pieejama digitālā formātā. Līdz ar to arī pakalpojuma sniedzēji varēs pārliecināties par cilvēka statusu, izmantojot speciālu aplikāciju ar "QR" koda lasītāju. No 15.jūnija iekšzemes sistēma vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas fakta pārbaudei iekļausies kopīgajā Eiropas digitālā zaļā sertifikāta sistēmā.