Zināmi "Austras balvas 2021" nominanti. Šogad 12 albumi

Ņemot vērā šā gada īpašos apstākļus, apbalvojumam šoreiz ir nominēti divpadsmit ieraksti ierasto desmit vietā, savukārt uzvarētājs tiks paziņots īpašā ceremonijā 16. jūnija rītā raidījumā "Pieci rīti".

2021. gada „Austras balvai” nominēti sekojoši albumi:

Alise Joste - Šākātā

ansis - Liela māksla

Arturs Skutelis - Lavīna

Domenique Dumont - People On Sunday

Ezeri - Sāls

Kasetes - Dialogue

Nesen - Tas būs ilgi

Sign Libra - Sea to Sea

Stūrī zēvele - Labvakar

Tesa - Control

ŪGA - LG ir HH

Židrūns - Kovārņu mazbērniem

Foto: Austras balvas 2019 balvas ceremonija.

Ņemot vērā pandēmijas radītos ierobežojumus, šogad balva tika pārcelta no tās jau ierastā laika novembra vidū uz vasaras sākumu, savukārt sākot no 2022. gada tiek plānots, ka balvas pasniegšanas ceremonija notiks ap 4. maiju. Tā kā šogad uz balvu varēja pretendēt visi tie latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti laika posmā no 2019. gada 19. oktobra līdz 2021. gada 28. februārim, šoreiz nominantu loks ir paplašināts no ierastajiem desmit ierakstiem līdz divpadsmit.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad žūrija no divpadsmit nominētajiem albumiem izvēlēsies vienu uzvarētāju, kas. saņems naudas balvu 1000 eur apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA). Tāpat arī "Austras balva" turpinās ciešu sadarbību ar "Latvijas Radio 5 - Pieci.lv", kura ēterā katra darba diena no 31. maija līdz 15. jūnijam tiks veltīta vienam no balvas pretendentiem, katras ētera personības darba laikā atskaņojot mūziku no attiecīgā albuma, kā arī piedāvājot citus pārsteigumus.

2021. gadā "Austras balvas" žūrijas sastāvu ir papildinājuši septiņi jauni dalībnieki: "Radio SWH" ētera personība Artis Dvarionas, "Latvijas Radio 2" ētera personība Roberts Buivids, mūzikas aģentūras "MOO" vadītāja Lena Sme, "Radio Naba" raidījuma "Mūzikas sirds" vadītāja Dace Otomere, mūzikas apskatnieki Rolands Paeglis un Edvards Kuks, kā arī dīdžejs un mūzikas ierakstu veikala "Biit.me" pārstāvis Gosh. Ar pilnu žūrijas sastāvu ir iespējams iepazīties "Austras balvas" mājaslapā.

Šogad "Austras balva" tiks pasniegta jau sesto reizi, un iepriekš to ir saņēmusi solo māksliniece Alise Joste, kā arī grupas "Rīgas modes", "Satellites LV", "Polifauna" un "Tribes of the City". Šī gada balvu ieguvušais albums tiks paziņots īpašā ceremonijā 16. jūnija rītā "Pieci.lv" raidījuma „Pieci Rīti” laikā.