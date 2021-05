Covid-19 krīze iezīmējusi vairākus strukturālus trūkumus izglītības un veselības nozarēs

Viņa atzina, ka valsts šīs krīzes laikā ir "atvēzējusies", un daudziem krīzes laikā pieņemtajiem lēmumiem būs arī ilgtermiņa ietekme uz valsts tēriņiem. Tādēļ, lai nākotnē panāktu sabalansētu budžetu, no nodokļu celšanas neizvairīsimies. Tas, kopā ar vairāk nekā 10 miljardu eiro vērtu Eiropas Savienības finansējuma ieplūdi ekonomikā, nozīmēs, ka valsts sektors spēlēs daudz nozīmīgāku lomu ekonomikā kā iepriekšējos gados. Kvalitatīva un efektīva pārvaldība, spēcīgas institūcijas, korupcijas neesamība, tiesiskums un stabila valdība - visi šie aspekti kļūs arvien nozīmīgāki ilgtermiņā sabalansētas un spēcīgas ekonomikas veidošanā. "Diemžēl - daudzās no šīm jomām Latvijas rādītāji ir ļoti tālu no vēlamā un atpaliek arī no citām reģiona ekonomikām," piebilda Zorgenfreija.