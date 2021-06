Rezultāts ir tāds, ka uz palodzes audzētie lociņi, kaut arī skaisti gozējas saulītē, ir visai mānīgs līdzeklis, lai ātri un efektīvi atjaunotu veselību un spēkus pavasarī. “Teikšu vēl vairāk, lai ar pārtiku uzņemtu pieauguša cilvēka organismam pietiekamo vitamīnu devu, būtu ik dienu jāapēd pusotrs līdz divi kilogrami dārzeņu, ogu, augļu un citu zaļumu. Un cik daudzi no mums to izdara,” retoriski vaicā interneta aptiekas vadītājs.

Speciālists neslēpj, ka veselīgo un vitamīniem bagāto produktu klāsts arī ne katram ir pa kabatai, un vecāki bieži vien to labāko atvēl bērniem, paši izlīdzoties ar to, kas paliek pāri. “Mēs varam izlikties, ka tas tā nav, taču es nepazīstu nevienu vecāku, kas rīkotos savādāk. Tajā pašā laikā farmācijas industrija pasaulē un tepat Latvijā ir radījusi daudzus labus un salīdzinoši lētus risinājumus, kas viegli var kompensēt visus trūkstošos vitamīnus un minerālvielas, kā pieaugušajiem, tā arī bērniem,” stāsta Lauris Bernāns.

Par otro pavasara vitamīnu var uzskatīt askorbīnskābi jeb sabiedrībā, šķiet, vispopulārāko vitamīnu "C", kas ir lielisks imunitātes stiprinātājs un enerģijas avots. Dabā "C" vitamīns ir atrodams svaigos dārzeņus un ogās. Daudz "C" vitamīna ir arī dzērvenēs, upenēs, mežrozīšu augļos, kivi, spinātos un Briseles kāpostos. Pavasarī arī saldētajās ogās. Savukārt no “InternetAptieka.lv” klāstā pieejamās produkcijas tos var atrast šādos preparātos: