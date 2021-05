Ko mikrobs pastāstītu cilvēkam, ja spētu runāt?

Grāmatas galvenie varoņi ir Arhejs AMi un baktērija BaMi, kuri sarunājas ar cilvēku Robertu. Ne tikai sarunājas, bet arī palīdz viņam pārdzīvot koronavīrusa un veselu trīs baktēriju ierosinātās infekcijas slimības. Tās ir tik smagas, ka Roberts gandrīz nomirst. Tomēr viņam ir lemts izdzīvot, pateicoties ārstu zināšanām un pieredzei, kā arī sievas Annas mikrobiomam. Izlasot šo stāstu, jums būs iespēja redzēt cilvēku pasauli no mikrobu skatpunkta, kā arī iejusties Covid-19 slimnieka ādā, neriskējot ar savu veselību un dzīvību. Mēs esam pieraduši pasauli skatīt no sava skatupunkta, bet, ja arheji un baktērijas ir spējušas izdzīvot uz pasaules miljardiem gadu, vai nebūtu vērts viņos ieklausīties?

"Grāmatas autors īstajā brīdī piedāvā aizraujošu stāstu par arhejiem, baktērijām, vīrusiem un citām būtnēm, ar kurām mēs, cilvēki, dalām vienu dzīves telpu. Tēlainais, viegli uztveramais, rotaļīgais un tajā pašā laikā nopietnais un pētījumos balstītais mūsdienīgais stāsts ikvienam, kurš to būs izlasījis, ļaus daudz brīvāk un pārliecinošāk orientēties mūsu attiecībās ar mikrobu pasauli un vispārējā apjukuma laikmetā droši stāties pretī viltus ziņām, lai kopīgiem spēkiem drīz un ar iespējami nelieliem zaudējumiem mēs visi atgrieztos dzīvē drošākā pasaulē. “Pasaule mikrobu acīm” ir viena no pašām būtiskākajām pandēmijas laika populārzinātniskajām grāmatām veselības jomā, un esmu pārliecināts, ka tā saistīs lasītāju uzmanību gan Latvijā, gan ārzemēs," raksta Valdis Pīrāgs, endokrinologs un internists, Latvijas Universitātes profesors Medicīnas fakultātes Internās medicīnas katedrā, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

"Lasot vienkāršā valodā sarakstīto grāmatu, beidzot var saprast likumsakarības – kāpēc mūsu pasauli piemeklējusi šī Covid-19 "liksta" un kā cilvēce no tās var izkļūt. Izprotot mums, cilvēkiem, neredzamo mikropasauli un to, kā tā darbojas mums visapkārt un var mums palīdzēt, beidzot jebkurš – gan jauns, gan vecs, un ne tikai lasītāji ar medicīnisko izglītību – varēs izprast mikrobu un vīrusu pasauli un to, kā tā ietekmē mūs, cilvēkus," tā Daina Grosa, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece un portāla “Latvians Online” redaktore