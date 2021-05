Pasaules čempionātam hokejā cītīgi sekoju kopā ar ģimeni, taču tas notiek tā vienkārši, bez īpašas sagatavošanās vai tradīcijām. Tas, vai Latvijas hokeja izlase piedzīvo uzvaru vai zaudējumu, protams, ir būtiski, taču hokeja devumu un ieguvumu no jušanas līdzi savējiem redzu daudz lielākā mērā. Skatos uz bērniem un redzu kā viņiem veidojas apziņa, ka mēs esam viena nācija. Rodas tāda lielāka, ārpus ģimenes esoša kopības sajūta.

Kā vērtējat to, ka čempionāts notiek Rīgā?

Ir lieliski, ka hokejs atkal notiek pie mums, Rīgā. It kā jau skaitās, ka visas valstis Eiropas Savienībā ir vienlīdzīgas un ko var viena, iespēj arī otra, taču šādu lielu notikumu norise pie mums tiešām ļauj gūt šādu pārliecību.

Kad biju puika, krāju pastmarkas. Man bija pat trīs pastmarku albumi! Man nav bijusi rimta dzīve, esmu arī mainījis daudzas dzīvesvietas un pat tagad nevaru atcerēties, kur tie pazuda. Bērnības atmiņas gan ir spilgtas – atceros, kā man patika tos regulāri pāršķirstīt. Tāpēc saprotu citus, kas kolekcionē dažādas lietas – vai tās būtu medaļas, monētas, markas vai citas lietas. Arī man ir savi kolekcionēšanas paradumi. Tā, piemēram, laukos šķūnītī ir bildes pie sienas, kurām man tīk uzmest aci. Tāpat ir grāmatas, teātra izrāžu brošūras, īpašas dāvanas, kas atgādina par dzīvē svarīgām lietām un vienlaikus ļauj gūt atziņu, ka, lai gan dzīve ir īsa un ātri paiet, tās laikā var tik daudz piedzīvot. Tagad man būs arī piemiņas lieta no čempionāta – Latvijas hokeja līdzjutēju medaļa. Paglabāšu, nodošu bērniem. Un, iespējams, viņu bērni varēs to saņemt no saviem vecākiem un lepoties, ka jau tālajā 2021.gadā Rīgā norisinājās Pasaules čempionāts hokejā!