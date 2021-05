Maikla Kivanukas koncerts Siguldā tiek pārcelts uz nākamo gadu

Koncerts notiks turpat Siguldas pilsdrupu estrādē, kā tas sākotnēji tika paredzēts. Lielākā daļa biļešu uz šo koncertu tika izpārdotas jau pirms pandēmijas sākuma. Iegādātās biļetes uz Kivanukas koncertu ir derīgas uz jaunu norises datumu, un to īpašniekiem nav nepieciešams tās apmainīt.

"Man regulāri vaicā, kāpēc es izvēlos vienkārši saukt sevi vārdā. Lika saprast, ka, iespējams, es pārdošu vairāk albumu, ja izdomāšu kādu oriģinālu nosaukumu vai pseidonīmu. Bet es nevēlos to darīt, pasaulei nav nepieciešams vēl viens Ziggy Stardust. Es esmu Maikls Kivanuka un vienmēr tāds būšu,” saka mūziķis, kurš uz Latviju dodas jau otro reizi. Nupat viņa šīs turnejas koncerti ASV un Kanādā tika pilnībā izpārdoti.

Šodien Kivanuka dzīvo gluži kā sapnī. 2020. gads viņam ir bijis vienkārši pārsteidzošs. Siguldā viņš prezentēs savu jaunāko albumu "Kiwanuka". Tas tika nosaukts mākslinieka uzvārdā, lai īpaši uzsvērtu viņa identitāti. Daudzas ietekmīgas publikācijas un mūzikas kritiķi šo ierakstu uzskata par gada svarīgāko albumu. “The Guardian” albumu sauca par "vienu no desmitgades nozīmīgākajiem", un žurnāls “Rolling Stone” ierosina noteikti noklausīties to no sākuma līdz beigām. Šis ir mūziķa trešais studijas albums. Tomēr ar trīs jau pilnībā pietiek, lai stabili ierakstītu viņa vārdu mūzikas vēsturē.