Aviosatiksme pirmskrīzes līmenī varētu agriezties agrāk nekā prognozētajā 2024 .gadā

Viņa skaidroja, ka visi šie darbi arī tika veikti, un pārsvarā mēs par tiem lidosta norēķinājās ar pašu līdzekļiem, jo pirms pandēmijas tie bijuši uzkrāti no peļņas. Tādēļ pārlaist pirmo pandēmijas vilni lidosta varējusi, lai arī nācās veikt taupības pasākumus, tostarp atlaist gandrīz 25% no darbiniekiem. Tāpat atceltas arī investīcijas, kuras nebija tik svarīgi īstenot tieši pagājušā gada laikā.

"Atbalstu no valdības mēs teorētiski pērn aprīlī saņēmām, bet tad, kā jau zināms, sākās garš process par to, kādā veidā mēs plānojam to atmaksāt. Līdz ar to Eiropas Komisijas pozitīvo lēmumu mēs saņēmām tikai šī gada 8.martā. Process bija garš un komplicēts, jo tikai oktobrī Eiropas Komisija veica izmaiņas, kas nosaka, kādā veidā valsts atbalsts un palīdzība tiek sniegta simtprocentīgām valsts kapitālsabiedrībām un kā no tā var iziet ne tikai caur privatizāciju vai caur to, ka paši izpērkam savas tā saucamās Covid-19 akcijas, kas reāli būtu neiespējami. Tas mums nāca ļoti par labu," atklāja lidostas valdes priekšsēdētāja.