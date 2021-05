ISSP Galerijā notiks fotogrāmatām veltīta izstāde "Self Publish Riga" 2021

Laikā, kad ceļošanas iespējas kļuvušas ierobežotas, "Self Publish Riga" izstāde ISSP Galerijā šogad ar grāmatu palīdzību ļaus apceļot pasauli no Strenčiem līdz pat Kongo. Izstādē būs apskatāmi aptuveni 150 fotoizdevumi, kuru vidū atrodami gan prestižu konkursu uzvarētāji, gan vēl neizdotas, pašrocīgi veidotas grāmatas no dažādām valstīm.

Izstādē "Self Publish Riga" 2021 būs apskatāmas arī fotogrāmatu izlases no Africa in the Photobook (kurators – Bens Krevinkels) un Nordic Dummy Award (kuratori – Antonio Kataldo un Adria Žulia) kolekcijām, Latvijas (kuratore – Evita Goze), Lietuvas (kurators – Pauļus Petraitis) un Igaunijas (kuratore – Kulla Lāsa) pēdējo gadu interesantākās fotogrāmatas, kā arī labākie "Self Publish Riga" 2021 fotogrāmatu maketu konkursam iesūtītie darbi un īpaši šai izstādei veidota instalācija.