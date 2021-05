Daugavpils novadā novērš plašu mēģinājumu piesārņot vidi ar bīstamām ķīmiskām vielām

Trešdien, 26. maijā, pārbaudot no iedzīvotājiem saņemto informāciju, Daugavpils novada Līksnas pagastā visas dienas laikā dažādās vietās AS “Latvijas valsts meži” un VAS “Latvijas dzelzceļš” piederošajās teritorijās tika konstatētas kopumā 30 mucas ar nezināmas izcelsmes ķīmiskām vielām, kuru kopējais apjoms ~ 5750 litri, kā arī no mucām vidē noplūdis piesārņojums.