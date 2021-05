Nauda runā ⟩ Jaunieši Latvijā ir neticami labi

“Ar izglītību nav tik traki kā ar reformām citās nozarēs. Pret izglītību sabiedrībā kopumā ir pozitīva attieksme. Esam pieraduši, ka latvieši ir viena no tām valstīm, kur ir liels augstākās izglītības absolventu skaits.

Latvijas Zinātnes padome ir viena no labākajām Eiropā. Mums ir visas iespējas, ko darīt labāk. Te gan ir jautājums, vai padomes būs tās iestādes, kas palīdzēs radīt jaunu ticību kopējai enerģijas plūsmai un naudai, jo nauda ceļo apkārt un riņķī.

“Igauņu gadījumā bija citādāk – tur jau deviņdesmito gadu beigās universitātēs bija starptautiskāks piesitiens. Tartu universitāte jau padomju laikos bija viena no progresīvākajām augstskolām, tāpēc šeit arī ir jārunā par citādākām tradīcijām, kas sākušās jau no padomju laikiem. Mēs to darām ar iesaisti starptautiskās organizācijās. Mēs esam kļuvuši par biedriem lielās organizācijās, piemēram, CERN, un tas mums ļauj piesaistīt akadēmisko personālu,” skaidro Šuplinska.