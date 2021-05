Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo Rīgā; pērn Latviju pametuši teju 12 000 cilvēku

Latvijā pagājušajā gadā no citām valstīm ieradās 8,8 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir par 2,4 tūkstošiem mazāk nekā 2019.gadā, bet no Latvijas aizbrauca 12 tūkstoši, kas ir par 2,6 tūkstošiem mazāk.

No Eiropas Savienības valstīm (bez Apvienotās Karalistes) pagājušajā gadā Latvijā ieradās 2,5 tūkstoši jeb 28% iebraucēju, savukārt no Apvienotās Karalistes iebrauca divi tūkstoši cilvēku jeb 22,2% no kopējā imigrantu skaita, kamēr 2019.gadā no Apvienotās Karalistes iebrauca 2,2 tūkstoši.