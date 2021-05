Uz Līču-Laņģu klintīm, kas ir viens no apmeklētākajiem apskates objektiem, šobrīd nokļūt no Liepas puses vairs nav iespējams. Lai gan pati taka nav skarta un no nogruvuma vietas līdz takai vēl ir aptuveni vienu metru plata josla, situācija ir bīstama un var apdraudēt apmeklētāju drošību, jo karjera mala ir kļuvusi nestabila un irdena.