Psiholoģiskā atbalsta grupām atkal ļauts pulcēties līdz 20 cilvēkiem brīvā dabā

Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" pētījumi liecina, ka pandēmijas laikā dubultojies to iedzīvotāju skaits, kuriem psihoemocionālu traucējumu dēļ nepieciešama psiholoģiska vai medicīniska palīdzība.

Tieši psiholoģiskā atbalsta grupas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mazināt psihoemocionālās grūtības un traucējumus gan pusaudžiem, gan jauniešiem, gan arī pieaugušajiem. Grupas veido drošu vidi un klātienes darbs šajā gadījumā ir ļoti nozīmīgs, un to nevar aizvietot attālināta saslēgšanās kādā no interneta platformām.