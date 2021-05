Audi A6 kļūst par lādējamo hibrīdu, brauc ātri un maksā daudz

Tātad Audi A6 hibrīda spēka iekārta uzbūvēta no parasta četrcilindru benzīna dzinēja. Jauda - 265 zirgspēki, tātad nekas tāds. Bet tālāk kļūst interesanti. Tā kā šis ir lādējamais hibrīds, tam ir lielāka baterija nekā pašuzlādes hibrīdam, un attiecīgi arī jaudīgāks elektromotors - virs 100 kilovatiem. Līdz ar to A6 e TFSI summārā jauda ir vai nu 299 vai, kā šajā gadījumā, - 367 zirgspēki. Tātad vairāk nekā Audi S6!

Raidījuma TV Auto ziņas vadītājs Normunds Avotiņš: "Ir kabelis uzlādei no sadzīves rozetes, plug in to vēl arvien drīkst darīt. Ja mājās ir trīsfāžu rozete, tad var nomainīt galus, un uzlādes būs ātrāka. Vēl ir tā saucamais IKEA vads, ar to mašīnu var uzlādēt publiskajos uzlādes punktos, kur nav sava kabeļa."