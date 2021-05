Rūpējoties par dabu: četri noderīgi padomi zaļākam dzīvesveidam

Samazini savu plastmasas, iepakojumu un citu resursu patēriņu - mūsu ikdienas pirkumi veikalā rada milzu ietekmi uz vidi, tāpēc noderīgākais padoms ir, pirmkārt, pirms katra no tiem godīgi sev uzdot jautājumu: “Vai man šo lietu patiešām vajag?” Tas attiecas gan uz ātri no modes izejošu apģērbu iegādi, gan citām lietām, ko dažkārt izmantojam tikai vienu reizi.

Būtiska sadaļa pārdomātu pirkumu sarakstā ir arī pārtika , piemēram, izvairoties pirkt produktus plastmasas vai citos grūti pārstrādājamos iepakojumos, nesezonālus dārzeņus – jo tie uz veikaliem nesezonas laikā tiek vesti no citām pasaules malām, palielinot kaitīgos izmešus, vai arī tiek ražoti siltumnīcās, liekot lietā sildierīces un citas enerģiju patērējošas iekārtas. Tieši tāpēc daudzi zaļā dzīvesveida atbalstītāji izmanto tā dēvēto tiešo iepirkšanos pie vietējām zemnieku saimniecībām. Tāpat vērts pievērst uzmanību ar godīgas tirdzniecības zīmēm marķētiem produktiem, kas ražoti nekaitējot videi un cilvēkiem, piemēram, ar nelegālu un mazapmaksātu nodarbinātību jaunattīstības valstīm. Ne mazāks svarīgs ir pārtikas atkritumu jautājums: nepārdomātu pirkumu dēļ liela daļa iegādātās pārtikas tiek izmesta, tāpēc plāno savus iknedēļas pirkumus un pērc tikai to, ko ģimene patiešām var apēst. Ja kaut kas palicis pāri – pirms beidzies derīguma termiņš, varbūt vari atrod kādam, kam tas vairāk vajadzīgs?

Ierobežo savu enerģijas patēriņu – sākot no elektrības pārdomātas izmantošanas, izslēdzot to istabās, kurās tobrīd neviens neuzturas, līdz enerģijas taupīšanai paredzētu spuldzīšu uzstādīšana. Elektroenerģiju taupīt palīdzēs arī pārdomāti elektroiekārtu pirkumi, un svarīgākā lieta, uz ko skatīties ir to energoefektivitātes vērtējums, kas ir robežās no A+ līdz G. A+ marķētas ierīces darbošanās laikā patērē vismazāk elektrības. Savukārt ja plāno būt ilgākā prombūtnē ceļojumā, izslēdz visas elektroierīces, tai skaitā, izraujot tās no kontaktligzdas, piemēram TV, interneta rūteris vai boilers. Svarīga arī mājās izmantoto elektroiekārtu regulāra apkope, piemēram, neveicot regulāras apkopes ūdens boileram, tā sildelementi var apaugt ar kaļkameni, kas palielina ūdens uzsildīšanai nepieciešamo elektrības patēriņu.