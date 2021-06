Asaru ieleja - vieta, kur krita tūkstošiem vīru un 2000 tanku

Jomkipura karš, kura notikumi dramatizēti "LMT Viedtelevīzijā" skatāmajā izraēliešu seriālā "Valley of Tears" ("Asaru ieleja"), sākās ar vienu no taktiski interesantākajiem uzbrukumiem konfliktu vēsturē, izmantojot brīdi, kad pretinieka uzmanība ir iemidzināta.

Kopumā Jomkipuras karš ilga nepilnas trīs nedēļas un, pēc dažādām aplēsēm, prasīja no 8000 līdz 18 000 dzīvību. Tika iznīcināti vairāk nekā 2000 tanki. Taču vēlākajos gados karš noveda pie Kempdeividas vienošanās noslēgšanas, kam sekoja miera līgums starp Ēģipti un Izraēlu. Tas gan neatnesa mieru Tuvajos Austrumos, kur vēsturiskās okupācijas joprojām turpina izraisīt konfliktus.

"Valley of Tears" tiek uzskatīts par dārgāko seriālu, kāds jebkad uzņemts Izraēlā. Katra sērija izmaksājusi apmēram miljonu dolāru.

Īpaši ieguldīts iespaidīgajās kaujas ainās, kā arī scenārijā - no mākslinieciskā viedokļa tā veidošanā tika iesaistīti valsts talantīgākie rakstnieki, kamēr producenti apguva armijas ikdienas smalkākās tehniskās nianses. Rezultāts ir seriāls, kurā spilgti attēlota kara realitāte, bet tajā pašā laikā nav aizmirsts par cilvēcīgajām attiecībām tās fonā.

Grūtības radīja arī filmēšanai nepieciešamās militārās tehnikas, tai skaitā tanku sagādāšana. Filmas veidotāji mēģinājuši ievest tos no ASV, kur, kā jokojis producents un scenāriju autors Rons Lešems, "cilvēki tankus nereti tur savas mājas pagalmā un pārdod ar sludinājumu starpniecību", taču nekas no tā neesot sanācis. Tā vietā nācās atjaunot vēsturiskos tankus, kas Izraēlā saglabājušies no 1973.gada kaujām.