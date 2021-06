Pašvaldību vēlēšanu iepriekšējās balsošanas pirmajā dienā nobalsojuši 1,65% vēlētāju

Visvairāk cilvēku balsot iepriekšējās balsošanas pirmajā dienā izvēlējušies Vidzemē, kur 241 no 244 vēlēšanu iecirkņiem nobalsojuši 7436 cilvēki jeb 2% no kopējā balsstiesīgo skaita.

Otri aktīvākie vēlētāji bijuši Latgalē, kur 171 no 173 vēlēšanu iecirkņiem nobalsojuši 2820 jeb 1,6% no kopējā balsstiesīgo skaita. Tālāk seko Zemgale, kurā 164 iecirkņos nobalsojuši 2856 cilvēki jeb 1,36% no kopējā balsstiesīgo skaita.