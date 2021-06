"Saldās sejas" izdod jau desmito mēneša dziesmu

Topošā albuma "12" ietvaros, jūnija dziesma ir ierakstīta sadarbībā ar grupu "Ducele" un jauno dziedātāju un dziesmu autoru Edvardu Strazdiņu. Tā ir jau desmitā dziesma pēc kārtas, kura publicēta katra mēneša pirmajā datumā. Dziesmas mūzikas autors šoreiz ir grupas "Ducele" viens no līderiem Arnis Veisbārdis, bet vārdus sarakstījis Guntars Račs . Studijā to producējis Gints Stankevičs. Triecientempā ir tapusi arī dziesmas teksta video versija, kuru veidojis Kaspars Dvinskis (Dween Productions).

"Bija doma par pavisam citu dziesmu, taču to mums neizdevās realizēt un es atcerējos, ka pirms laika Arnis man bija atsūtījis kādas savas dziesmas uzmetumu, ar domu, ka tā varētu noderēt “Saldajām sejām”, jo nebija īsti “Duceles” manierē. Laimīgā kārtā es par to dziesmu atcerējos un pāris dienu laikā nolēmām to realizēt, pieaicinot arī jauno un talantīgo dziesmu autoru un dziedātāju Edvardu Strazdiņu, kurš ilgi nedomājot piekrita izaicinājumam," tā Guntars Račs.