Galerijā "Low" tiks atklāta izstāde, iedvesmojoties no labsajūtas biznesa

Ievas Raudsepas personālizstāde “Krīzes laikā slēgts / Rūpējieties viens par otru” atvērta no trešdienas līdz piektdienai 17.00 – 20.00, no 7.jūnija līdz 17. jūlijam galerijā LOW, Lāčplēša ielā 78A, otrajā stāvā virs automazgātuves. Video garums ir 25 minūtes. Seansi angļu valodā – plkst. 17.00, 18.00, 19.00, latviešu valodā – plkst. 17.30, 18.30, 19.30. Izstāde ir viens no fotomākslas festivāla “Rīgas Fotomēnesis 2021” notikumiem, kura tēma šogad ir “Dzīve pēc Covid?”, un to atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, KultūrELPA, Rīgas dome, Sony u.c.