TOP5 krāpniecības veidi, no kuriem izvairīties, pērkot lietotu automašīnu

Dažas lietotās automašīnas no pirmā acu uzmetiena izskatās kārdinoši, taču, papētot dziļāk, auto var izrādīties maldinošs.

Analizējot vairāk nekā 1 miljonu auto vēstures atskaišu, apkopojot informāciju par atsevišķām automašīnām, tostarp ierakstus no nacionālajiem un privātajiem reģistriem, dažādām datu bāzēm, apdrošināšanas kompānijām un zagtu transportlīdzekļu datubāzēm daudzās dažādās valstīs*, automobiļu vēstures reģistrs carVertical ir veicis izplatītāko krāpniecības veidu pētījumu un izveidojis biežāko krāpniecības veidu topu:

Tā kā pilsētas kļūst arvien blīvākas, autovadītāji daudz biežāk nonāk avārijās. Pētījums atklāja, ka gandrīz trešdaļai (31%) no visām automašīnām, kuras tika pārbaudītas, izmantojot pārbaudes platformu, bija nodarīti bojājumi.

Daži krāpnieki mēģina to noslēpt, tāpēc klientiem jāpārbauda transportlīdzeklis tuvumā un rūpīgi.

Pētījumā katra sestā transportlīdzekļa (16,7%) nobraukums bija sagrozīts. Krāpniecība ar nobraukumu ir ļoti izplatīta starp krāpniekiem, kuri importē lietotas automašīnas un cenšas tās pārdot ar sagrozītiem odometra rādījumiem. Turklāt dīzeļdegvielas automašīnām ir daudz lielāka iespējamība , ka to nobraukums ir ticis sagrozīts.

Auto, kam “attīts” nobraukums, ir viegli identificējami. Parasti transportlīdzekļa nodilums runā pats par sevi. Ja sēdekļi, stūre vai pārnesumu pārslēgs ir nolietoti, bet nobraukums rādās mazs, tas var liecināt, ka klientiem vajadzētu izvairīties no šīs automašīnas un pameklēt citu.

Iegādāties zagtu auto, tā, iespējams, ir visbriesmīgākā krāpniecības pieredze no visām. Parasti neveiksmīgajiem jaunajiem īpašniekiem transportlīdzekļi tiek konfiscēti, un ir visai sarežģīti atgūt naudu, kas samaksāta par automašīnu. Pēdējo 12 mēnešu laikā carVertical identificējusi vairākus simtus nozagtu automašīnu, ietaupot saviem klientiem ievērojamu daudzumu laiku un naudu.

Dažreiz tos iespējams identificēt, piemēram, pēc krāsojuma, bet veikli krāpnieki var pat pārkrāsot transportlīdzekli. Tāpēc vēstures atskaites ir labākais risinājums, kā izvairīties no šādām automašīnām.

Lietotu automašīnu pircējiem vajadzētu izvairīties arī no aizdomīgi lētiem transporta līdzekļiem, tomēr daudziem šis kārdinājums ir pārāk liels. Ja cena šķiet pārāk laba, lai būtu patiesība, pircējiem vajadzētu situāciju papētīt sīkāk, salīdzinot šo auto ar līdzīgiem lietotajiem auto. Dažreiz šādas automašīnas tiek importētas, odometrs sagrozīts, vai arī tām ir slēpti bojājumi, kas rada ilūziju par ļoti izdevīgu darījumu. Galu galā pircējiem gudrākais būtu mest mieru tādam auto un pameklēt citu darījumu. Tomēr zema cena automātiski nenozīmē krāpniecību. Ir reizes, kad cilvēkiem dažādu iemeslu pēc, steidzami jāpārdod sava mašīna un zema cena tam lieti noder. Tomēr, lielākajā daļā gadījumu, zema cena ir nopietns iemesls pārbaudīt auto vēsturi. Un tas var atklāt slēptus iemeslus, kāpēc cena ir tik zema.

Tikt pie uzticamas lietotas automašīnas ir krietns izaicinājums. Tomēr, izmantojot tiešsaistes auto vēstures atskaites, pircēji var ātri atklāt patieso automašīnas identitāti un izvairīties no izplatītākajiem krāpniecības veidiem. Skatoties ar kritisku aci, pircēji var izvairīties no krāpšanas un paglābt sevi no negaidītiem izdevumiem.