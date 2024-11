Piekritīsiet, radījums kā no kādas filmas par ļauniem citplanētiešiem. Okeāna dzīlēs tas gan nav nekāds jaunums, proti, tur viss ir kā no citas planētas. Apstākļi arī, ziniet, krietni atšķirīgi no mūsu atmosfēras. Tur valda melna tumsa un milzīgs spiediens, tomēr daba arī tur spējusi ievietot dzīvniekus, kuriem šādi apstākļi ir īsti pa prātam.