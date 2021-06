Viedoklis ⟩ Maksā par šo – maksā par neko

Dalītais NĪ – ēka pieder vienam, bet zeme citam – ir izraisījis neattaisnojami kļūdainu vienotu pieeju NĪ kadastrālai vērtēšanai un aplikšanai ar nekustamā īpašuma nodokli par spīti tam, ka 80% īpašumu zeme un ēkas pieder vienam un tam pašam īpašniekam/kiem. Tā bija kļūdaina pieeja no paša sākuma, jo vairākums tiek mocīts mazākuma dēļ. Dalītā īpašuma īpašnieki pārmaksā, jo negribot ir nonākuši nomnieku statusā un maksā NĪN + zemes nomas maksu, bet pārējie divreiz maksā NĪN par vietu (zemei un ēkām), kā arī lielu daļu par zaudējumiem gadījumā, kad ēku kvalitāte neatbilst zemes vērtībai un pārdošanas gadījumā ēkas ir jānojauc.

Daudzus dziļi satrauc Valsts zemes dienesta (VZD) 2020. gadā izstrādātās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, saskaņā ar kurām daudziem necila īpašuma kadastrālā vērtība ir izaugusi pat pieckārtīgi un būtiski pārsniedz tirgus cenu. Šo VZD izstrādāto novērtējumu par tirgus vērtībām neatbilstošu atzinusi Nekustamā īpašuma sertificēto vērtētāju asociācija un citi speciālisti, bet VZD tās nemaina un netaisās mainīt, kā arī nereaģē TM un valdība. Tāpēc fakts, ka pagaidām šīs jaunās kadastrālās vērtības nepiemēro nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinam, kā arī tieslietu ministra J.Bordāna solījumi, ka pirms tam Finanšu ministrijai būtu jāmaina NĪN likums, nenomierina. Ir taču skaidrs, ka nekādi NĪN likuma grozījumi nevar novērst vairākkārtīgas nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību novirzes no tirgus (proti - faktiskajām) vērtībām.

Šeit jāatzīmē, ka pats nekustamā īpašuma kadastrālais novērtējums ir metodoloģiski kļūdains (to pēc būtības neapstrīd arī pats VZD): gan zemesgabala kadastrālajā novērtējumā, gan uz tā esošās ēkas kadastrālajā novērtējumā tiek ņemta vērā zemesgabala atrašanās vieta, lai gan ēkas vērtību tā neiespaido. VZD šādu pieeju pamato ar to, ka NĪN likums paredz, ka zeme un uz tās esošās ēkas tiek apliktas ar nodokli katra par sevi un ar dažādām likmēm. Taču šis apstāklis nedrīkst palielināt kopējo nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. Pretējā gadījumā nodoklis vienkārši tiek uzlikts netaisnīgi. Jāņem vērā, ka tie īpašnieki, kuriem pieder tikai ēkas vai to daļas (dzīvokļi), tāpat netieši maksā NĪN par zemi, kuru ir spiesti nomāt. NĪ nepārdod atsevišķi – ēkas un zemi, bet kopā, tāpēc tirgus vērtībām adekvātu kadastrālo novērtējumu ir iespējams sasniegt, tikai sākotnēji novērtējot visa nekustamā īpašuma kā vienota veseluma vērtību, jo esošās ēkas atsevišķos gadījumos var pat samazināt šā īpašuma kopējo vērtību. Ēku vērtība atsevišķi savukārt būtu nosakāma kā starpība starp nekustamā īpašuma kopējo vērtību un zemes vērtību.