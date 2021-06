Izvērtējot 8000 iesūtītās dabas fotogrāfijas no visas pasaules, par "Nature TTL Photographer of the Year 2021" konkursa uzvarētāju kļuvis kanādiešu fotogrāfa Tomasa Vidžajana kadrs no orangutana ikdienas, ko mūsdienās aizvien vairāk apdraud mežu izciršana, lai to vietā izveidotu palmu eļļas plantācijas.