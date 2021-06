Inita Sila par vēzi kā skolotāju un atkarību no astroloģijas

Es nevienai sievietei to nenovēlu. Protams, nē. Acīmredzot es nemācēju citādāk apstāties. Tā nu dzīvē pārmaiņas sakrita ar diagnozi,” par šo laiku stāsta žurnāliste.

Viņa turpināja: “Mans pirmais modinātājpulkstenis - sākt vairāk domāt par savu dzīvi - bija, kad saslima mamma. Saproti, ka… kaut kad beidzas. Mēs taču ikdienā par to nedomājam. Kāpēc es saku, ka esmu pateicīga par šo pieredzi? Es ļoti novērtēju dzīvi un man ir ļoti svarīgi katru dienu dzīvot piepildīti.”

Tajā pašā laikā viņa atzina, ka piedzīvo arī “sūdīgas” dienas, kad daudz raud vai nevar izkāpt no gultas, taču pēc divām šādām dienām Inita piespiež sevi celties un doties tālāk:

“Man dzīvē bija posms, kad biju atkarīga no astroloģijas. Es gāju par katru lietu prasīt astroloģei. Bet par šiem lielākajiem lēmumiem (aiziet no darba un no attiecībām) es neesmu jautājusi nevienam, tāpēc, ka tā ir iekšēja pārliecība,” raidījuma jaunākajā epizodē stāsta Sila.