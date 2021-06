Pedofili, izvarotāji un citi seksuāli varmākas

Anna C. Soltera FOTO: Darren Kane/Publicitātes

Apgāds "Lietusdārzs" izdevis grāmatu, kura gan atklāj ļaunumu, kas, iespējams, ir tepat parkā, sporta zālē, baznīcā, gan dod padomus, ko darīt, lai mēs nekļūtu par tā upuriem. Tas ir Annas C. Solteras darbs ar īsu un nepārprotamu nosaukumu – "Varmākas" ("Predators: Pedophiles, Rapists, And Other Sex Offenders").