Vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju savā apkaimē vēlētos vairāk koku

Aptaujas dati liecina, ka par koku un zaļo zonu trūkumu lielākoties raizējas iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā vecumā. Vēlmi pēc vairāk kokiem visaktīvāk pauž respondenti vecumā no 40 līdz 49 gadiem (45%), kā arī aptaujātie vecumā no 18 līdz 29 gadiem (36%) un no 30 līdz 39 gadiem (35%). Arī starp respondentiem, kuri situāciju vērtē kā kritisku, jauniešu (vecumā no 18 līdz 29 gadiem) ir procentuāli vairāk.