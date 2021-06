Ceļot ar elektroauto ir iespējams, ja veic plānošanu

Ja jūs vēlētos ar elektrisko automašīnu apmeklēt valstu galvaspilsētas un sākt braucienu Viļņā, vienā virzienā jums būtu jāveic nedaudz vairāk nekā 600 km. Ieskatoties kartē vai navigācijas sistēmā, atklājas, ka attālums no Viļņas līdz Rīgai un tad no Rīgas līdz Tallinai ir ļoti līdzīgs - ap 300 km.

Teorētiski daudzi jaunie elektromobiļi to nodrošinātu bez kādām problēmām, prasot tikai vienu papildu uzlādi. Piemēram, Volkswagen ID.3, Kia e-Niro vai Peugeot e-2008 ar vienu "uzpildīšanos" var nobraukt no 300 līdz 450 km. Taču daudz kas ir atkarīgs no ceļojuma maršruta - vai brauksiet pa taisnāko ceļu vai pa ceļam apmeklēsiet dažādus objektus, vai ceļosiet pa šosejām vai mazākas nozīmes ceļiem.