Lielākā daļa amerikāņu pārvērtē savas spējas atšķirt viltus ziņas no patiesības

Nesenā 8285 amerikāņu aptaujā atklājās, ka 90% no dalībniekiem uzskata, ka sociālajos tīklos spēj labāk par vidusmēra cilvēku atšķirt viltus ziņas no patiesības. Izrādījās, ka ļoti daudzi cilvēki tomēr kļūdījās. Kad viņiem tika lūgts no virknes “Facebook” virsrakstu izšķirt viltus un patiesās ziņas, trīs ceturtdaļas no aptaujātajiem parādīja sliktākus rezultātus, nekā paši domāja.