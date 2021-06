CHVRCHES laiž klajā jaunu dziesmu, kurā piedalās "The Cure" līderis Roberts Smits

Grupa publicējusi dziesmu "How Not to Drown", kas iekļauta jaunajā studijas albumā "Screen Violence", kas sekos 2018. gada "Love Is Dead" (skat. TVNET recenziju).

"Screen Violence" būs jau ceturtais trio studijas albums.

Nule publicētajā dziesmā "How Not to Drown" dzirdams arī kāds prominents viesmākslinieks - 80. gadu gotiskā indie kolektīva "The Cure" solists Roberts Smits.

Roberts Smits (The Cure) FOTO: AP/REUTERS/EPA/API

Jaunais albums dienasgaismu ieraudzīs jau 27. augustā. Kopā ar jauno dziesmu grupa izziņojusi arī plates veicināšanas turneju.

Noklausies dziesmu!

Albuma "Screen Violence" dziesmu saraksts

01. Asking for a Friend

02. He Said She Said

03. California

04. Violent Delights

05. How Not to Drown (with Robert Smith)

06. Final Girl

07. Good Girls

08. Lullabies

09. Nightmares