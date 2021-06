Ģimenes uzņēmumam Bonduelle kopš tā dibināšanas 1853. gadā vienmēr ir bijis pozitīvs skatījums uz ilgtspējas jautājumiem, un uzņēmuma galvenais mērķis vienmēr ir bijis veiksmīgi nodrošināt lauksaimniecības produktu piegādi, vienlaikus cienot dabu un cilvēkus. Lai to sasniegtu, Bonduelle izstrādāja dārzeņu audzēšanas sistēmu, kas neizšķiež gaisa, augsnes un zemes dzīļu resursus. Uzņēmums vienmēr atbalstījis ekoloģisku un atbildīgu lauksaimniecību un centies popularizēt dārzeņus kā neatņemamu cilvēku uztura sastāvdaļu. Toms Kazakevičs (Tomas Kazakevičius), Bonduelle izpilddirektors Baltijas valstīs , norāda, ka virzība uz ilgtspējīgāku nākotni veicina aizvien jaunas un tālejošas apņemšanās. “Klimata pārmaiņas, augsnes noārdīšanās un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās arvien vairāk apdraud dabas un cilvēces līdzsvaru. Tomēr risinājums pastāv: mēs ticam, ka uzņēmumi var palīdzēt šo problēmu risināšanā, samazinot savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Nākamo gadu laikā mēs plānojam ieviest pārstrādājamus iepakojumus visiem mūsu produktiem, ievērojami samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tāpat mēs plānojam izmantot alternatīvas dārzeņu audzēšanas metodes, kā arī centīsimies uzlabot darbinieku un viņu kopienu dzīves apstākļus,” stāsta T. Kazakevičs.

Tas viss atspoguļojas kompānijas “B! paktā” (The B! pact), kurā iezīmēta uzņēmuma apņemšanās veicināt atbildīgākus ēšanas paradumus – tiek uzskatīts, ka cilvēku uzturā vajadzētu būt vairāk augu nekā dzīvnieku izcelsmes pārtikai. Šī stratēģija var palīdzēt labāk sagatavot sabiedrību svarīgāko nākotnes problēmu risināšanai, piemēram, kā paēdināt aizvien augošo iedzīvotāju skaitu, vienlaikus saudzējot planētas resursus.

"99,91% mūsu akcionāru pauda atbalstu aktīvai lomai vides un sociālo problēmu risināšanā," dalās Bonduelle pārstāvis. “Tāpēc mēs varam apstiprināt, ka ilgtspējība ir kļuvusi par neatņemamu mūsu biznesa modeļa sastāvdaļu. Kopīgi esam izlēmuši, ka centīsimies kļūt par daļu no starptautiskā tīkla “B Corporation”. Šīs organizācijas dalībnieki paplašina ilgtspējīgas uzņēmējdarbības konceptu un ar savu darbību ir apņēmušies padarīt pasauli labāku. Daļa no šīs apņemšanās paredz to, ka uzņēmējiem jāņem vērā savu lēmumu ietekme uz darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, apkārtējo sabiedrību un vidi.”