Iepriekšējā balsošanā pašvaldību vēlēšanās nobalsojuši 5,72% balsstiesīgo vēlētāju

Madonas novadā šodien pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā ir nobalsojuši 808 cilvēku jeb 3,28% no kopējā balsstiesīgo skaita.

Augstākā aktivitāte ir novērota Latgalē, kurā savu izvēli ir izdarījuši jau 6,17%, jeb 10 852 velētāju. Nedaudz mazāka aktivitāte ir vērojama Vidzemē , kur savu izvēli, ieskaitot Madonas novadu ir izdarījušie 24 649 velētāju jeb 6,24% no kopējā velētāju skaita.

Latgalē augstākā aktivitāte biju Preiļu un Ludzas novados. Preiļos savu izvēli ir izdarījuši 1186 cilvēki jeb 8,16% no kopējā balsstiesīgo skaita, bet Ludzas novadā savu izvēli izdarījušu 7,94%, jeb 1448 cilvēki.

Vidzemē augstākā interese tika novērota Saulkrastu novadā, kur savu izvēli izdarījuši 9,88%, jeb 764 velētāju. Toties Kurzemē augstākā velētāju aktivitāte bija Ventspilī, kur savu balsi divās dienās atdevuši 1407 cilvēku jeb 6% no kopējā balsstiesīgo skaita.

Pašvaldību vēlēšanu iepriekšējās balsošanas pirmajā dienā, 31.maijā, savu izvēli pie vēlēšanu urnām izdarīja 15 614 cilvēki jeb 1,66% no kopējā balsstiesīgo skaita.

Kā aģentūru LETA informēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāve Laura Zaharova, iepriekšējā balsošana turpināsies arī piektdien, 4.jūnijā no plkst.13 līdz plkst.20. Savukārt Madonas novadā 4.jūnijā iepriekšējā balsošana notiks no plkst.11 līdz plkst.20. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no plkst.7 līdz plkst.20.