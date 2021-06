Cupra Leon Sportstourer: Atlaist gāzes pedāli? Nekad!

Normunds Avotiņš: "Vai jauno Cupra Leon gaida ieprogrammēta veiksme? No cenas viedokļa noteikti. 35 000 šķiet sālīti par universāli no Barselonas, bet paskatieties, cik tagad maksā Golf R ar to pašu motoru vai, vēl trakāk, kaut kas no Audi staļļiem."