Lietuvā atklāj plašu Krievijā ražotu ieroču kontrabandas shēmu

Pēc muitas darbinieku rīcībā esošās informācijas, šis uzņēmums kopš 2019.gada ar kādas Vidusāzijas valsts starpniecību no Krievijas importējis lielu daudzumu jaunu šai valstī ražotu ieroču, lielākoties pusautomātiskās karabīnes. Lai gan faktiski ieroči pirkti no pārdevējiem Krievijā, dokumentos uzrādīts, ka tie iegādāti tikai no pieminētās Vidusāzijas valsts, tādējādi apejot starptautiskās sankcijas.