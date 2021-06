Cīņa ar bailēm: brīvprātīgie sasparojas cīņai pret dezinformāciju par Covid-19

“Tā kā ierobežojumi nevar būt bezgalīgi, visi no tiem nogurst, tie kavē ekonomiku, tad vienīgais ceļš ir vakcinācija,” uzskata “Kopā pret Covid” pārstāve. Šī iemesla dēļ šobrīd galvenā uzmanība tiek veltīta tieši mītu par vakcināciju atspēkošanai. Brīvprātīgie, kuri iespaidīgu daļu sava laika veltījuši dezinformācijas izpētei, skaidro, ka dezinformācijas rašanos sekmējis gan tas, ka cilvēki ir pārliecināti par kādu aplamību un to sludina, gan arī politiski mēģinājumi destabilizēt pašreizējo valdību, norādot uz kļūdām un neizdarībām. Konkrēti sabiedrības daļa, kura aktīvi un publiski iebilst pret vakcināciju pret Covid-19 un izplata dažādus mītus par vakcīnām, saistāma arī ar homeopātijas biznesu, ezotēriku un holistisko medicīnu, citiem vārdiem, tā ir konkurences cīņa ar lielo farmācijas biznesu, kas pastāvējusi jau iepriekš. Taču Covid-19 izraisītā pandēmija radīja ļoti pateicīgu vidi šāda vēstījuma izplatībai, īpaši dzirdīgas ausis atrodot vakcīnu pretinieku rindās. Neuzticību vakcīnām lielā mērā sekmē arī apstāklis, ka tās tika izstrādātas šķietami ātri, taču arī tam ir skaidrojums – koronavīrusa varianti tika pētīti jau apmēram desmit gadus, kad reģionāli plosījās SARS un MERS epidēmijas. Turklāt šoreiz pandēmija ir nevis lokāla, bet gan globāla, līdz ar to parastie šķēršļi, kas kavē vakcīnu izstrādi – finansējuma un brīvprātīgo trūkums – bija novēršami ātrāk. Tas nozīmē, ka vakcīnas, kuras šobrīd tiek piedāvātas cilvēkiem, ir pamatīgi pārbaudītas – problēma ir ar izpratnes veicināšanu un nostiprināšanu.