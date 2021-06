Mākslas muzejā Dainas Dagnijas māksla feminisma kontekstā

Latviešu trimdas māksliniece Daina Dagnija (1937–2019) 1944. gadā septiņu gadu vecumā kopā ar ģimeni atstāja Latviju, septiņus gadus pavadīja Vācijas bēgļu nometnēs un 1951. gadā ieceļoja ASV. Mākslas izglītību viņa ieguva tolaik slavenajā Mākslas studentu līgā (Arts Students League, 1954–1956) Ņujorkā, kur bija studējuši daudzi ievērojami Amerikas abstraktā ekspresionisma pārstāvji, kā arī Mākslas un amatu biedrības Mākslas skolā Detroitā (Art School of the Detroit Society of Arts and Crafts, 1956–1959) un Šonāra mākslas institūtā (Chouinard Art Institute, 1960) Losandželosā.