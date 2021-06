Politologs: Vēlētāju zemā aktivitāte skaidrojama ar partiju remdenajiem solījumiem

Viņš secināja, ka patlaban kopējā iedzīvotāju līdzdalība vēlēšanās ir ļoti zema. To varētu skaidrot ne tikai ar labajiem laikapstākļiem, bet arī to, ka nav intrigas. Turpretim, piemēram, Rīgas domes vēlēšanās pērn bija liela intriga, cīņas atspoguļošanās medijos, kas rezultātā kļuva "par šova biznesu".

Kā skaidroja Rajevskis, iedzīvotājs kļūst nasks uz vēlēšanām, ja tas ir neapmierināts ar politisko varu valstī. Piemēram, Zemgales zemo vēlētāju aktivitāti varētu skaidrot ar to, ka tas ir viens no turīgākajiem reģioniem Latvijā ar zemu iedzīvotāju blīvumu. Līdz ar to iedzīvotājs ir mazāk motivēts piedalīties vēlēšanās. "Cilvēki uz vēlēšanām skrien, kad viss ir slikti. Ja ir labi, tam nav intereses," uzsvēra eksperts.