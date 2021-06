Galerijā "Birkenfelds" izstāde/izsole "Nepieradinātie. Turpinājums"

Semjons Šegelmans (1933). "Zvejnieki un varavīksne", 1963., audekls/eļļa, 81 x 100 cm Sākuma cena: 4000 €. Glezna "Zvejnieki un varavīksne" tika izstādīta Maskavā - Manēžā Vissavienības jauno mākslinieku izstādē, kur tika prezentēti labākie mākslinieki no visām PSRS republikām. Izstādē izcēlās skandāls, kad viens no mākslas kritiķiem gleznā atklāja urinējošu zvejnieku. To nepamanīja atlases komisijas locekļi Rīgā. Glezna padarīja Šegelmanu uzreiz slavenu. Daudzas Maskavas dāmas pat pasūtīja pie viņa portretus.Kad 1975. gadā atzītā, talantīgā grafiķa Semjona Šegelmana (1933) izstāde Mākslas darbinieku namā tika eksponēta vien nedēļu un vēlāk padomju cenzori viņa "drūmos" darbus vienkārši iznīcināja, viņš kopā ar sievu Jūliju emigrēja uz Eiropu, vēlāk Kanādu. Vēlāk padomju gados viņa vārds dažādos grafikai veltītos izdevumos vairs netika pieminēts. FOTO: Publicitātes foto / Galerija "Birkenfelds"